Com cortejo pelas ruas de Mariápolis, familiares e amigos se despedem de tia e sobrinho vítimas da Covid-19

Lamentável a morte de dois familiares que partiram vítimas da Covid-19 em nosso município. Estela, 66, tia de Juninho (Juninho Veículos de Adamantina), 39, ambos residentes em Mariápolis.

Estela faleceu na noite de ontem, 29 em Osvaldo Cruz e Juninho nesta manhã, em Adamantina. Sem velório, o sepultamento de ambos foi às 10 horas, no cemitério de Mariápolis. Um grande número de veículos da cidade e região seguiram o cortejo da entrada da cidade até o cemitério, acompanhados de homenagem do carro de som do Evaldo Siqueira.





O pastor Betinho também esteve no cemitério e fez oração e benção especial às vítimas e familiares. Tia e sobrinho receberam uma salva de palmas pelos presentes.



Os familiares enlutados, agradecem a todos pelas correntes de orações feitas pelos dois no decorrer desses dias, inclusive pelas manifestações de pesares recebidas. Descansem em paz!

BOLETIM

Segundo Boletim Epidemiológico divulgado nesta manhã, 30, o município tem 504 notificações para Covid-19 desde o começo da pandemia. Dessas, 328 foram descartadas (exames deram resultados negativos) e 173 evoluíram para casos positivos da doença. Há ainda 3 moradores aguardando resultados de exames.

Entre os 173 casos positivos, 168 pessoas estão curadas, nenhum caso ativo na cidade e nenhum morador hospitalizado. O total de óbitos chegam a 5.

Referente à vacinação, 1099 doses foram aplicadas em moradores, das quais, 690 receberam a primeira dose e 409 já estão vacinados com duas doses.