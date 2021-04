Famosa arara “Lala” de Flórida Paulista morre após bater em caminhão

A famosa arara “Lala”, carinhosamente apelidada pelos moradores do Bairro Três Porteiras (distante cerca de 4 km da SP-294) em Flórida Paulista, morreu na tarde desta sexta-feira (30) após bater em um caminhão que trafegava pela vicinal João Luiz Bertolo.

O pássaro era bastante conhecido e foi protagonista de várias fotos e vídeos com pessoas de Flórida Paulista e inclusive da região que sempre que passavam pelo bairro aproveitavam para vê-la de perto.

A arara da espécie Canindé, ameaçada de extinção, costumava pegar carona com ciclistas e veículos de pequeno e médio porte acompanhando parte do trajeto pela vicinal. Era também a companheira do “Léo”, animal da mesma espécie que agora ficou sozinho.

Ela vivia livre e recebia alimentos diversos e frutas daqueles que a visitavam, tornando-se um atrativo aos finais de semana.