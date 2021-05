FLÓRIDA: Ex-aluno da rede pública é aprovado em Medicina na USP

O floridense Gabriel Forato Leite, de 21 anos, ex-aluno de escolas públicas, foi aprovado recentemente no curso de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). O jovem é filho de Rosemeire Forato, atual diretora da Emei Criança Feliz e de Adriano Cambraia Leite.

O resultado foi divulgado no último dia 16 de abril e comemorado por amigos e familiares.

“Momento indescritível. Algo que era um sonho muito distante e hoje se torna uma realidade”, enfatizou o jovem. “Agradeço a Deus e a minha família por toda a confiança nessa jornada, pois sem o apoio deles jamais chegaria aqui”, finalizou.

Para a orgulhosa mãe, é uma conquista que serve para encorajar e inspirar outros floridenses que estudam em escolas da rede pública.

“Gabriel sempre estudou em escolas públicas, entre elas, a escola Pércio e a Etec em Adamantina. Mas sua determinação, força de vontade e o foco nos estudos após terminar o ensino médio, foram determinantes para essa conquista tão importante”, ressaltou Rose.

De acordo com o jovem (formado no ensino médio em 2016), um dos fatores que ajudaram nessa importante conquista foi fazer um ano de cursinho e dois anos comprando cursos e estudando pela plataforma online em casa, abdicando de qualquer diversão, focando apenas nos estudos.

A aprovação para o curso de medicina na USP ocorreu por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificado) pelo ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio).

Gabriel agora visa focar nos estudos para concluir o curso.

Ele conquistou o primeiro lugar no vestibular da UFGD, e passou também na FAMERP.

As aulas na USP foram iniciadas remotamente na segunda-feira (19) e as presencias ocorrerão em junho, no campus da USP, em Bauru – SP.

Sobre a USP

A Universidade de São Paulo é a melhor da América Latina e uma das quatro universidades públicas mantidas pelo Governo do Estado de São Paulo, juntamente com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).