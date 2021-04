Flórida Paulista registra a 24ª morte em decorrência da Covid-19

Flórida Paulista registrou nesta sexta-feira (30), a 24ª morte em decorrência da Covid-19.



A vítima fatal da doença é o caminhoneiro José Barbosa Santana Filho, de 60 anos de idade.



Ele estava foi internado na Santa Casa de Flórida Paulista do dia 19 ao dia 22 de abril e posteriormente foi levado para a Santa Casa de Adamantina onde permaneceu na unidade de terapia intensiva (UTI) e infelizmente não resistiu à doença.



O corpo será transladado para Flórida Paulista e deve ser sepultado na tarde de hoje sem a realização de velório.



Este é o terceiro óbito de morador de Flórida Paulista em decorrência da Covid-19 nesta semana.



Aos familiares em luto, os votos de pesar do Grupo Folha Regional – Jornal TV e Site.



O ATUAL CENÁRIO DA DOENÇA NO MUNICÍPIO



Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista, emitidos hoje (30), o município chegou as 4.114 notificações da Covid-19, das quais 919 tiveram resultado positivo e outras 3.180 negativo.



Os pacientes recuperados da doença somam 875 pessoas e 15 estão com a suspeita do coronavírus.



Atualmente, 20 pacientes estão em tratamento e são considerados “casos ativos”.



Uma pessoa segue internada em UTI e um hospital da região.



A Santa Casa de Flórida Paulista não tem nenhum paciente internado em tratamento contra Covid-19 atualmente.