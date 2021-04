São Paulo vence mais uma vez na Libertadores

O São Paulo carimbou, na noite desta quinta-feira (29) no estádio do Morumbi, a segunda vitória consecutiva na atual edição da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o Tricolor Paulista assume a liderança do Grupo E com 6 pontos. A vítima dos comandados pelo técnico argentino Hernán Crespo foi o Rentistas. Os uruguaios resistiram, mas acabaram derrotados por 2 a 0.

A primeira etapa não foi fácil para os donos da casa. Apesar de ficarem com a bola a maior parte do tempo, os brasileiros não conseguiam encontrar espaços na retranca armada pelo técnico Martin Varini. Mesmo assim, houve algumas oportunidades. Na melhor delas, aos 39, o lateral Daniel Alves encontrou Pablo dentro da grande área. O centroavante ajeitou com calma e não desperdiçou a oportunidade de abrir o marcador.

Logo no início da etapa final, Daniel Alves gingou para cima de Acosta, que apelou para uma falta duríssima, pisando no tornozelo do craque são-paulino. O juiz chileno Nicolas Gamboa aplicou o segundo cartão amarelo no lateral do Rentistas e o expulsou. Com um a mais em campo, e com a vantagem no placar, a expectativa era que o São ampliasse a vitória com facilidade, mas não foi o que se viu. O alívio veio apenas aos 43 minutos. Garcia colocou o braço na bola e o pênalti foi anotado. Reinaldo cobrou de pé esquerdo, no ângulo, sem nenhuma chance para o goleiro. No outro jogo da chave, o Racing (Argentina) superou, por 2 a 1, o Sporting Cristal (Peru).