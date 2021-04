Sincomércio e Sincomerciários fazer acordo sobre horários de trabalho para a Semana das Mães

As entidades do comércio da região de OSVALDO CRUZ, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TUPÃ – SINCOMERCIÁRIOS e SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE OSVALDO CRUZ – SINCOMÉRCIO, emitiram nota sobre a jornada de trabalho durante a “fase de transição” do Plano São Paulo até o dia 09 de maio (Dia das Mães).

Assim, hoje (29) e amanhã (30) o funcionamento e abertura do comércio ao público é das 11h às 19h. Porém,. a jornada de trabalho dos empregados terá início após às 9h30 com encerramento até às 19 horas e necessário intervalo para almoço de 1h30.

Os dois sindicatos lembram que a jornada de trabalho não pode ser maior do que 8 horas ininterruptas, como por exemplo das 11h às 19h .

DIA 01 DE MAIO DE 2021 (SÁBADO) é FERIADO e, portanto, as lojas vão permanecer fechadas e sem atendimento ao público. A medida vale para todo tipo de estabelecimento comercial: lojas, supermercados, mercados, mercearias, açougues, empórios, etc.



Na segunda-feira, 3, o funcionamento e abertura do comércio ao público será das 9h às 18h horas, com intervalo para almoço de 1h30.

Entre os dias 04 e 06 de MAIO – SEMANA DAS MÃES – o funcionamento e abertura do comércio ao público será das 8h30 às 18h, também com obrigatoriedade de intervalo para almoço de 1h30.



No dia 7 de MAIO, sexta-feira, o funcionamento do comércio ao público será das 8h30 às 20h, com intervalo para almoço de 2 horas. A compensação das horas trabalhadas a mais neste dia vai ocorrer em 26, 27 e 28 de Maio, quando o expediente no comércio será das 9h às 18h, com intervalo de 1h30 para almoço.