SALMOURAO: Parceria garante a distribuição de 350 marmitas para famílias

Em tempos de pandemia de Covid-19, quando é essencial atos de solidariedade, o Sindicato Rural de Inúbia Paulista em parceria com a Prefeitura de Salmourão distribuiu marmitas às famílias carentes do município.

A ação contou com apoio da Polícia Militar, no comando do sargento Airton e cabo Marbio, do Departamento Social, Conselho Tutelar e agentes comunitárias de saúde.

Neste projeto solidário, o sindicato fez a doação dos alimentos e os colaboradores da Prefeitura prepararam os alimentos e montaram as marmitas. No final, 350 marmitas foram distribuídas para famílias vulneráveis de Salmourão no último domingo (25).

“Gratidão, essa é a palavra. Obrigada a todos que abraçaram essa causa”, disse a prefeita interina Sonia Gabau ao ressaltar a importância de mais uma parceria de sucesso em prol da população.