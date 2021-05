Duas pessoas ficam feridas em acidente, carro capotou em cima de ponte

Na tarde deste domingo uma colisão traseira foi registrada na estrada vicinal que liga Bastos a Iacri. O condutor de um veículo Parati trafegava no sentido Bastos para Iacri, quando foi atingido na traseira por uma picape Strada, sendo que a Parati acabou capotando.

O condutor da Parati sofreu vários ferimentos, sendo socorrido para o Pronto Socorro de Bastos por uma ambulância municipal com suspeita de fraturas e com um ferimento na cabeça.

Já o motorista da picape não apresentava ferimentos graves, mas também foi conduzido para o pronto atendimento. O Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado e tomou medidas para evitar incêndios, pois as vítimas já haviam sido conduzidas para o atendimento médico.

A Polícia Militar de Bastos foi acionada para registro do boletim de ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas.