Com gol de Luciano, São Paulo arranca empate com Corinthians

O Corinthians e o São Paulo empataram em 2 a 2 na noite deste domingo (2) em partida da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Desta forma, o Timão ampliou sua invencibilidade sobre o Tricolor na Neo Química Arena, que chegou a 14 jogos, com 10 vitórias e 4 empates.

Com este resultado, o Tricolor alcançou 26 pontos, na liderança do Grupo B. Já o Timão chegou aos 22 pontos, na ponta do Grupo A.

Após primeiros minutos de mais transpiração do que inspiração, o time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo abriu o placar aos 14 minutos com Miranda, em gol de cabeça após cobrança de escanteio. Porém, um pouco antes do intervalo, aos 40 minutos, o Corinthians igualou com Luan, que chutou forte, de primeira, após receber passe de Ramiro.

Após o intervalo, já aos 39 minutos, o Timão conseguiu virar o marcador. O argentino Benítez perdeu a bola para Gabriel, que mandou para Luan, que encontrou Fagner. O lateral cruzou rasteiro para Gustavo Mosquito, que não vacilou.

Mas aos 48 minutos João Victor derrubou Pablo dentro da área e o árbitro marcou pênalti. E, no último lance do confronto, o São Paulo conseguiu arrancar o empate graças a cobrança perfeita de Luciano.

O próximo compromisso do Timão será pela Copa Sul-Americana, onde mede forças com o Sport Huancayo (Peru) na próxima quinta-feira (6). Um dia antes, o Tricolor visita o Racing (Argentina) pela Libertadores.

Scarpa garante o Verdão

Em partida realizada um pouco mais cedo, o Palmeiras superou o Santo André por 1 a 0 no estádio do Canindé e manteve vivas as chances de se classificar para as quartas de final da competição. O Verdão está na terceira posição do Grupo C com 15 pontos, apenas três atrás do Novorizontino.

O único gol da partida saiu dos pés de Gustavo Scarpa, que, aos 23 minutos, chutou forte após aproveitar sobra de bola.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para a Taça Libertadores, onde enfrenta o Defensa y Justicia na próxima terça-feira (4) pela Copa Libertadores.

Outros resultados de domingo:

Guarani 2 x 1 Novorizontino

Ituano 2 x 1 Ponte Preta