FLÓRIDA: Fróio reivindica pavimentação da avenida Aguapeí ao deputado Vinícius Camarinha

Em viagem a capital paulista esta semana, o prefeito Wilson Fróio Júnior esteve com o deputado estadual Vinícius Camarinha que atualmente exerce a função de líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa do Estado.

Na oportunidade o prefeito Fróio apresentou ao deputado Vinícius Camarinha a reivindicação visando a liberação de verba para a pavimentação asfáltica da avenida Aguapeí.

O prefeito ressaltou que a avenida Aguapeí liga as duas vias de acesso de Flórida Paulista, sendo a vila Monteiro com a vicinal do cemitério.

O deputado Vinícius Camarinha garantiu o seu apoio visando buscar recursos para a pavimentação da referida avenida, sendo que agora o prefeito Fróio irá buscar fazer um orçamento dos recursos necessários para a execução da obra e após será apresentado ao Governo do Estado.

Fróio ressaltou que havia conseguido uma verba no seu primeiro mandato como prefeito junto ao então deputado federal Abelardo Camarinha, porém a verba foi perdida pelo prefeito da gestão 2012/2016.

“Esperamos conseguir novamente para asfaltar a avenida Aguapeí, pois com certeza irá garantir o desenvolvimento desta parte da cidade e mais uma vez agradecemos o deputado Vinícius Camarinha pelo apoio nas reivindicações em favor da população floridense”, afirmou o prefeito Fróio.