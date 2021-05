FLÓRIDA: Homem é preso por mandado expedido por crimes de trânsito

Um homem foi preso no início da noite desta terça-feira (4) em Flórida Paulista em um cumprimento de mandado de prisão por crime de trânsito.

As informações foram cedidas à reportagem do jornal e site Folha Regional junto ao Plantão Permanente de Polícia de Adamantina que está sob os trabalhos e atuação do Dr. Valdir do Prado.



Segundo a Polícia Civil, o homem tem passagens por vários crimes de trânsito, entre eles: embriaguez ao volante, fuga de local de acidente e o de violar a ordem ou suspensão do direito de dirigir imposta pela Justiça (CNH cassada).

O delegado plantonista informou ainda que ele foi abordado pela PM, que após consulta ao sistema constatou que o indivíduo possuía contra si o mandado.

Após ser apresentado no Plantão Permanente de Polícia, o autor seria encaminhado para a Cadeia Pública de Adamantina onde permanece até remoção para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá e posteriormente para uma unidade prisional da região que recebe presos para custódia em semiaberto, provavelmente Pacaembu que é a única que funciona neste regime.