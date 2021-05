Homem com facão invade creche e mata crianças e professoras

Um homem armado com um facão invadiu a escola infantil Pró-Infância Aquarela, localizada na rua Quintino Bocaiúva, no bairro Industrial, em Saudades, no Oeste catarinense, na manhã desta terça-feira (4), e matou várias pessoas.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Secretaria Municipal de Saúde. “É uma tragédia”, disse o comandante do 2º BPM de Chapecó, major Ademir Barcarollo.

Segundo os bombeiros, duas crianças e uma professora morreram na hora. Uma terceira criança foi levada em estado grave ao hospital, porém não se sabe ao certo quantas vítimas foram feridas.

O suspeito ficou gravemente ferido e foi conduzido ao município de Pinhalzinho, distante 11 km de Saudades. Ele está escoltado pela polícia.

Segundo informações da Polícia Civil, o agressor seria um jovem de 18 anos. Não se sabe a motivação do atentado. A Polícia Civil está no local do crime para ouvir testemunhas.

Segundo a rádio Centro Oeste, de Pinhalzinho, as crianças já foram retiradas da escola.

De acordo com a prefeitura de Saudades, a escola atende alunos da educação infantil.