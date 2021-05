Polícia Civil prende dono de lava-rápido suspeito de tráfico de drogas

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG, Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), prendeu nesta segunda-feira (3), um homem 24 anos, proprietário de um lava-rápido, suspeito de estar praticando tráfico de drogas no estabelecimento comercial.

Ação policial ocorreu durante trabalho de campo realizado por agentes, das Unidades Especializadas, que verificavam informações sobre venda de drogas que estaria acontecendo em um lava-rápido, localizado na região central de Dracena.

Ao se aproximarem do local investigado os policiais civis perceberam que um homem adentrou no escritório do lava-rápido e, em seguida, saiu em um veículo que estava estacionado defronte ao estabelecimento. Diante, das suspeitas, o homem foi abordado quando deixava o local com veículo e, ao perceber os policiais ele tentou dispensar três papelotes de cocaínas, todas acondicionadas em fragmentos plásticos e aptas para venda, bem como um aparelho celular.

Em seguida foram realizadas buscas no lava-rápido, sendo encontradas em um armário no interior do escritório outras cinco porções do mesmo entorpecente, com mesmo tipo de embalagem. No local também foi constatado que havia vários recortes de fragmentos plásticos semelhantes aos utilizados para acondicionar as drogas, denotando que aquele imóvel era usado para embalar o material ilícito. Foi apreendido ainda cerca de R$ 650 em dinheiro.





O suspeito foi conduzido à sede das Unidades Especializadas, junto com o material apreendido, onde foi ratificada sua a prisão em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

Denúncias sobre tráfico de drogas podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública ou pelo telefone (18) 3821 3753, da Delegacia Investigação Sobre Entorpecentes – DISE. O sigilo e o anonimato são garantidos.