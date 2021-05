FLÓRIDA: Distrito de Atlântida recebe melhorias na sinalização de ruas em postes

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através do setor de Obras e Serviços está realizando melhorias na sinalização de ruas no Distrito de Atlântida (Alto Iris).

Desta forma estão colocando os nomes das vias do distrito nos postes de iluminação pública para identificar as ruas e facilitar o acesso de entrega em geral.

Os postes localizados próximos às esquinas recebem os nomes escritos que além de garantir um melhor visual, facilita a localização para quem reside e principalmente para quem precisa se dirigir ao distrito.

Além da melhoria na sinalização, o setor de Obras da Prefeitura também irá realizar limpeza nas ruas do Distrito do Alto Iris e executará a pintura das guias, melhorando o aspecto visual do local.

O vice-prefeito Nei Gazola esteve conferindo os serviços executados no Distrito do Alto Iris onde recebeu o agradecimento dos moradores do local.