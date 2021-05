OSVALDO CRUZ: Município recebe aprovação pelo Estado para receber kit intubação

A Secretaria de Saúde de Osvaldo Cruz acaba de receber a informação que foi aprovada na lista de cidades aptas ao recebimento dos remédios do kit intubação. A solicitação ocorreu junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo através de compra com um consórcio internacional.

O município foi incluído na compra emergencial internacional dos chamados kits intubação, para pacientes que estão internados com Covid-19. Todos os medicamentos serão enviados à Santa Casa local.

De acordo com a secretária de Saúde, Renata Facco, o aumento de internações pela Covid-19 registrado desde o início deste ano, levou à escassez de remédios, fundamental para o tratamento de casos graves da doença.

Os medicamentos são usados quando o paciente precisa ser intubado e submetido à ventilação. O kit é composto por sedativos, neurobloqueadores, musculares e analgésicos opióides – insumos básicos para realizar a intubação.