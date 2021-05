Sete pessoas são presas e quase 250 kg de droga apreendidas na SP-294

Como anunciado em primeira mão pelo jornalismo do Grupo Folha Regional, Jornal TV e Site ainda na noite de ontem (4), a ação policial desencadeada pela PM resultou na prisão de sete pessoas e apreensão de 243,99 kg de maconha; 1,396 kg de raxixe; seis aparelhos celulares; três veículos e mais de R$ 1.300,00 em dinheiro.

A abordagem ocorreu por volta das 22h30, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), próximo às cabines do pedágio em construção em Lucélia onde foi montado o bloqueio policial.



Três carros estavam sendo utilizados pelos indivíduos no transporte e escolta do entorpecente e o motorista de um Corolla tentou fugir e “jogou” o veículo em direção dos policiais, porém, ninguém se feriu e o condutor também acabou abordado.

No Corolla, estavam dois homens e uma mulher com idades de 37, 27 e 23 anos. No interior do veículo não foi localizado nada de ilícito.



Um Honda Fit em que estavam outros dois homens e uma mulher com idades de 32, 21 e 26 anos, também não havia nada de errado.

Já no VW Gol, estava apenas uma mulher de 25 anos, grávida, foram localizados os 357 tabletes de maconha e três tabletes de raxixe, entorpecentes estes que segundo a mesma, haviam sido recebidos em um canavial em Presidente Epitácio e que seriam levadas para Bauru. Ela disse ainda que receberia R$ 5 mil pelo “frete”.



Foram apreendidas ainda no veículo Corolla várias sacolas de mercado com várias bebidas alcóolicas e energéticos que segundo os ocupantes seriam consumidas em um rancho de Presidente Epitácio, porém, todos seguiam o sentido oposto e que não os levaria para aquele município.

Diante de todas as contradições e por estarem todos em viagem conjunta com os demais envolvidos e com carros com placas de Bauru, os sete abordados permaneceram presos à disposição da Justiça.



Esta apreensão é uma das maiores registradas no ano de 2021 na região de Adamantina.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente de Polícia Civil de Adamantina.