Deputado acusa Bolsonaro de ter “grave doença mental” após fala contra China

O deputado Fausto Pinato (PP-SP), que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, criticou duramente declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (5).

Durante evento no Palácio do Planalto no início da tarde, Bolsonaro sugeriu que a China teria criado o novo coronavírus em laboratório como parte de uma “guerra química”.

Pelas redes sociais, Pinato classificou a fala do presidente contra o país asiático sendo “ desrespeitosa e irresponsável”, e compartilhou nota oficial da Frente Parlamentar.