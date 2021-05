Tupãense participa de evento nacional sobre o futuro do sindicalismo

Amauri Mortágua vai representar o Fórum de Promoção da Liberdade Sindical da 15ª Região e a UGT-SP

O líder sindical tupãense Amauri Mortágua vai participar do evento nacional organizado para promover uma reinvenção do sindicalismo, que irá reunir grandes nomes do direito do trabalho, pesquisadores e outras autoridades sobre o tema. A iniciativa é do Fórum de Promoção da Liberdade Sindical da 15ª Região (FPLS-15) e será transmitida ao vivo nesta sexta-feira (7), a partir de 9 horas, pelo canal do FPLS-15 no YouTube (youtube.com/fpls15), pelo perfil do Fórum no Facebook e, simultaneamente, pelo canal da Escola Judicial do TRT-15 no YouTube (youtube.com/escolajudicialtrt15).

“Vivemos um momento delicado, que pede por um alinhamento na busca de alternativas para o fortalecimento do movimento sindical. Por isso, este evento é tão importante”, destacou o presidente do Sincomerciários Tupã e da UGT-SP, Amauri Mortágua, que irá representar a Central Sindical paulista e o Forum de Promoção da Liberdade Sindical da 15ª Região na abertura do ciclo de apresentações.

De acordo com os organizadores o foco principal é travar discussões que coloquem em perspectiva o futuro do mundo sindical, bem como a própria manutenção das entidades representativas dos trabalhadores, em face das mudanças legislativas e outras decorrentes do contexto de crise política e econômica, que estão obrigando os sindicatos a mudarem de postura.

Segundo a programação já confirmada, o evento contará, em sua mesa de abertura, com a presença do procurador-geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, juntamente com a presidente do TRT-15, Amarylis V. Oliveira Gulla, com o desembargador e diretor da Escola Judicial do TRT-15, João Batista Martins César, e do presidente da UGT/SP, Amauri Mortágua.

Serão realizados 4 painéis expositivos e de discussão, com os seguintes temas: “Formação Histórica do Movimento Sindical” (9:30), “Liberdade e Autonomia Sindical” (10:30), “Financiamento Sindical” (14:00) e “Negociação Coletiva em Tempos de Crise” (15:30). Participarão dos painéis representantes de Centrais Sindicais e outras entidades representativas, procuradores, juízes e acadêmicos. O ministro do TST Maurício Godinho Delgado participará de um dos painéis.