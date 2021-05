Via Rápida abre inscrições para curso de recepção e atendimento em Lucélia, com bolsa de R$ 210

O Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Lucélia por meio da Secretaria de Assistência Social está com inscrições abertas para a primeira etapa de cursos online do Programa Via Rápida. Serão 20 vagas para o curso de “recepção e atendimento”, com bolsa-auxílio de R$ 210 para jovens e adultos a partir de 16 anos.

As inscrições deverão ser realizadas pelo site www.viarapida.sp.gov.br onde o candidato deverá selecionar a cidade e realizar o cadastro, seguindo as orientações. O início das aulas está previsto para 12 de maio, no período da tarde.

A capacitação e qualificação profissional é um dos principais fatores para aqueles que buscam se inserir no mercado de trabalho.

De acordo com o Governo, a finalidade do curso é de proporcionar gratuitamente, em parceria com o Via Rápida SP, a formação de pessoas que buscam novas oportunidades de emprego e, nesse momento de pandemia, a formação atrelada a bolsa-auxílio de R$ 210 reais intensifica o objetivo de atender às necessidades de cada interessado.

Dúvidas e mais informações podem ser obtidas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br ou pelo telefone (18) 3551-2499.

Como fazer a inscrição?

Acesse o portal site do Via Rápida pelo endereço eletrônico www.viarapida.sp.gov.br, preencha seu cadastro, selecione a opção do curso de “recepção e atendimento”, com carga horária de 60 horas/aula. A seleção será feita pelo portal do Governo que confirmará a data do início do curso pelo e-mail cadastrado na plataforma do Via Rápida. Caso seja selecionado, a pessoa será notificada por e-mail, telegrama ou telefone, por meio dos dados informados em seu cadastro.