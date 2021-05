FLÓRIDA: Iniciada vacinação em idosos a partir de 60 anos contra a Covid-19

Idosos residentes em Flórida Paulista entre 60 e 62 anos podem receber a primeira rode da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. A imunização desse público-alvo foi iniciada na terça-feira (5) em todas as unidades básicas de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 320 pessoas já foram imunizadas.

Ainda segundo a Saúde Municipal, há doses disponíveis para essa faixa etária de imunização.

Vale ressaltar que a vacina de Oxford tem maior eficácia com intervalo de três meses entre a 1ª e a 2ª dose.

Em Flórida Paulista, até o momento 3.877 doses das vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas, sendo 2.498 pela 1ª disse e 1.379 delas em 2ª dose. Os dados são do Vacinômetro, programa de imunização do Governo do Estado de São Paulo