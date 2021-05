Homem morre em acidente entre carro e bitrem na SP-294

Segundo informações da Polícia Rodoviária, base operacional de Adamantina, no local conhecido como Jangadão, um veículo Toyota Corola, de Osvaldo Cruz e um caminhão bitrem, não foi informado a origem do mesmo, por motivos a serem esclarecidos, vieram a se chocar, vindo o automóvel a capotar.

Com o choque, o condutor do Corolla se feriu gravemente, foi retirado do carro e socorrido para o PS da Santa Casa de Osvaldo Cruz, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu.





Informações da Polícia Rodoviária que atendeu a ocorrência, juntamente com equipes da EIXO e o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz.

A ocorrência ainda se encontrava em andamento pelo local.