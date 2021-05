JUNQUEIRÓPOLIS: Conselho Municipal de Desenvolvimento e analisa pedido de 28 empresas para instalar no Distrito Industrial

O prefeito Osmar Pinatto, diretores Rinaldo Picinini e Josemar de Souza estiveram reunidos com os integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Junqueirópolis, para discutir e analisar os pedidos de 28 empresas pleiteantes de terrenos para implantação de suas empresas no Distrito Industrial IV.

Após a apresentação e análise dos documentos, e projetos enviados pelos empresários interessados em se estabelecerem em Junqueirópolis, o Conselho Municipal aprovou por unanimidade a abertura de processo licitatório para os terrenos daquele distrito.

Na reunião o diretor de Agronegócio Josemar de Souza e o secretário Rinaldo, apresentaram as realizações referentes aos 100 dias, e as projeções do PDM – Plano de Desenvolvimento Municipal 2021.

Por sua vez o prefeito Osmar Pinatto destacou a preocupação do governo municipal com a geração de emprego, renda e incentivo para o fortalecimento do comércio local.

Também esteve presente na reunião o vereador Paulo Manobra.