Palmeiras vence Santos e continua vivo no Paulista

Palmeiras e Santos fizeram uma partida movimentada na noite desta quinta-feira (6) no Allianz Parque pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. E o Verdão se deu melhor, ao derrotar o Peixe por 3 a 2 para continuar vivo na busca pela classificação.

A vitória deixou o Verdão na terceira posição do Grupo C, com 18 pontos e a apenas 3 do segundo colocado Novorizontino. Já o Santos terminou como o terceiro do Grupo D, com 10 pontos na terceira posição.

Gols no início

As equipes começaram o confronto criando oportunidades de lado a lado, mas quem mostrou mais eficiência primeiro foi o Palmeiras, que abriu o marcador aos 7 minutos com o lateral Viña de cabeça. O jogo era aberto, e o Peixe conseguiu empatar seis minutos depois com Kaio Jorge, que marca após bela jogada de Marinho.

Aos 22 minutos o Verdão voltou a ficar novamente na frente no marcador. O atacante Willian cabeceou com eficiência após cruzamento perfeito de Gustavo Scarpa. Aos 38 minutos o Santos tem uma grande perda, quando Marinho sente a coxa esquerda e cai. O atacante até tenta continuar na partida, mas não consegue e acaba substituído.

Mesmo sem sua referência técnica, o Santos conseguiu o empate cedo na etapa final. Aos 7 minutos Kaio Jorge cobrou pênalti de forma perfeita para deixar tudo igual. O jogo voltou a ficar aberto, com boas chances para as duas equipes. Até que, aos 32 minutos, o Verdão finalmente garantiu a vitória final, quando Lucas Esteves marcou após cruzamento de Viña.

Peixe eliminado

O resultado deixou o Palmeiras com chances reais de avançar para as quartas de final da competição. Já para o Santos o revés representou a eliminação, e o deixa com possibilidades de ser rebaixado.