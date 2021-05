Polícia Civil incinera grande quantidade de droga

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Paulicéia, incinerou nesta sexta-feira (7), cerca de mais de 80 quilos de maconha, que viraram cinzas no forno de uma cerâmica, em Paulicéia.

O material ilícito foi apreendido no último final semana, passou por exame pericial, e teve o procedimento de incineração autorizado pela Justiça.





A ação de destruição contou com a participação de agentes da Polícia Civil e foi acompanhada por representantes do Ministério Público e Vigilância Sanitária. Ao final do trabalho, foi elaborado o auto de incineração.





Denúncias sobre tráfico de drogas podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública ou pelo telefone (18) 3876 1260, da Delegacia Polícia de Paulicéia. O sigilo e o anonimato são garantidos.