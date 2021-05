Fiocruz alcança 30 milhões de doses de vacinas entregues ao PNI

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou hoje (7), no Rio de Janeiro, a entrega de mais 3,6 milhões de doses de vacina contra a covid-19 ao Plano Nacional de Imunizações (PNI), que é administrado pelo Ministério da Saúde.

Com o novo repasse, a instituição científica supera a marca de 26 milhões de doses produzidas e disponibilizadas para distribuição aos estados e municípios. Somando-se outros quatro milhões de imunizantes importados no início do ano, a Fiocruz já entregou mais de 30 milhões de vacinas ao PNI.

A fundação científica, vinculada ao Ministério da Saúde, é responsável pela fabricação da Covishield, um dos imunizantes que já possui registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que está sendo usado no controle da pandemia, seguindo os critérios do PNI.

Parceria

A vacina foi desenvolvida através de uma parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica inglesa AstraZeneca. Elas firmaram com a Fiocruz, no ano passado, um acordo para transferência de tecnologia. Os primeiros lotes da vacina que chegaram em janeiro ao país foram importados da Índia.

A fabricação em larga escala no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz (Bio-Manguinhos) teve início em março. No entanto, o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), insumo fundamental na formulação, ainda precisa ser importado.

Na semana passada, a Anvisa deu aval para que a Fiocruz também possa fabricar o IFA. Assim, a expectativa é de que, nos próximos meses, a produção da Covishield esteja 100% nacionalizada.