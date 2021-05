Brasileiro acusado de terrorismo na Ucrânia é preso com drogas e munição na região

De acordo com a Polícia Civil, após passar por perícia, o produto que seria cocaína “não foi identificado”. Contudo, foi confirmada a presença de Tetrahidrocannabinol (THC).

Histórico de prisões

Rafael ficou conhecido publicamente em 12 de junho de 2014 ao ser detido no protesto contra a Copa do Mundo, em São Paulo (SP). Naquela ocasião, enfrentou a Polícia Militar sem camisa e levou tiros de bala de borracha. Depois, ao ser contido por diversos policiais, levou um jato de spray de pimenta no rosto.