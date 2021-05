Homem é preso com droga em fundo falso do painel do carro

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante com quase dois quilos de crack neste sábado (8), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no trecho de Regente Feijó.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi por volta das 10h30. No km 550, um carro com placas de Campo Grande (MS) foi parado.

O condutor de 29 anos apresentou “grande nervosismo” durante a abordagem. No veículo também estavam a namorada do rapaz e duas crianças, ambas de 3 anos, sendo o filho do motorista e a filha da mulher de 24 anos.

Em vistoria no automóvel, foi localizado 1,985 quilo de crack distribuído em quatro tabletes. O entorpecente estava no fundo falso no painel próximo ao motor sob o capô.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o autor permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a corporação, a mulher de 24 anos foi ouvida e liberada e ficou com a custódia das crianças, conforme o acompanhamento do Conselho Tutelar.