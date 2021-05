Homem morre em acidente na SP-563

A Polícia Militar Rodoviária atendeu um acidente com vítima fatal por volta das 20h30 deste sábado (8) na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo – (SP-563) em Tupi Paulista.

O acidente envolveu um Fiat Uno Mille conduzido por D. G. S. de Nova Independência/SP, que transitava na rodovia no sentido norte, que rebocava o veículo VW Gol conduzido por A. N. O. de Três Lagoas/MS, utilizando-se de corda, quando em dado momento o veículo GM S10 conduzido por T. J. de Nova Independência/SP, colidiu na traseira do VW Gol, ato contínuo, o Fiat Uno Mille foi projetado em uma ribanceira, sendo que o veículo GM S10 veio a tombar.

As vítimas foram socorridas até a Santa Casa de Tupi Paulista por Unidades do Resgate do corpo de Bombeiros de Dracena, porém, o condutor do veículo Vw Gol (A. N. O.), veio óbito no Pronto Socorro.

O condutor da caminhonete Gm S10 (T. J.), constou a concentração de 0,33 mg de álcool por litro de ar alveolar. O mesmo ficou sob custódia policial e em seguida foi apresentado no Plantão Policial de Tupi Paulista.

Equipes do Policiamento Territorial que se encontravam no apoio ao acidente, obtiveram informação de que o condutor da caminhonete GM S10, havia dispensado algo no mato após o sinistro de trânsito, foi localizada uma bolsa de couro preta contendo uma pistola calibre 380 devidamente registrada, porém, sem direito ao porte.

O autor T. J. foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo com agravante por estar em estado de embriaguez e porte ilegal de arma de fogo, permaneceu preso na delegacia de Polícia de Tupi Paulista a disposição da justiça.