FLÓRIDA: Mutirão de dermatologia será realizado amanhã no Centro de Saúde

Será realizado amanhã (11) em Flórida Paulista o 1º Mutirão de Dermatologia.

O mutirão está programado para ocorrer das 7h30 às 17h no Centro de Saúde e também está aliado à prevenção e combate ao câncer de pele.

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde com o curso de medicina da UniFAI – (Centro Universitário de Adamantina” com a coordenação do Prof. Dr. Joel Carlos Lastória e Prof.a. Me. Mariana Alves da Penha (dermatologistas), com a participação dos alunos internos – 5º ano da faculdade.

Pacientes foram triados previamente por médicos da Unidade Básica de Saúde e Estratégias de Saúde da Família do munícipio de Flórida Paulista com problemas dermatológicos e suspeitas de câncer de pele.

Segundo o secretário municipal de saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho, o mutirão está sendo realizado devido a alta demanda de problemas dermatológicos dos municípios da região e que se encontram na área de abrangência de prestação de serviços de acordo com a proposta do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina e pela falta de especialistas nestas localidades, o que tem implicado em uma alta demanda e na demora para agendamento com especialistas em cidades referenciadas pela Divisão Regional de Saúde de Marília.

O secretário municipal de Saúde destacou ainda que esta ação faz parte da estratégia de gestão em firmar parcerias públicas e privadas para trazer benefícios para a população floridense.

Também foi destacada pelo secretário, a atuação do médico Dr. César Marinho que muito colaborou na elaboração desta ação em saúde.