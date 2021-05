FLÓRIDA: Prefeito Fróio e deputado Vinicius Camarinha anunciam implantação de nova Praça Esportiva

O prefeito Wilson Fróio Júnior recebeu ofício do deputado estadual Vinicius Camarinha confirmando a inclusão de Flórida Paulista no Projeto Areninha do Governo do Estado.

O projeto realizado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Esportes do Estado divulgou que tem como objetivo a implantação de um espaço com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de led.

A implantação deste novo espaço esportivo em Flórida Paulista está sendo viabilizado através de indicação do deputado estadual Vinicius Camarinha atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Junior.

No oficio enviado ao prefeito Fróio, o deputado Vinicius Camarinha informa que o Governo do Estado através da Casa Civil já está tomando as providências necessárias para a implantação da nova praça esportiva.

A implantação será feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista que disponibilizará de um terreno e a base com ligações de água e energia elétrica, sendo que o Governo do Estado implantará o Projeto Areninha em até 15 dias após o início das obras.

A instalação do Projeto Areninha tem um investimento estimado de R$ 350 mil, que será executado com recursos do Governo do Estado.

O prefeito Fróio agradeceu o deputado estadual Vinicius Camarinha e o Governo do Estado pela implantação do futuro espaço esportivo em Flórida Paulista. “Sem dúvida será um local apropriado para a prática de esportes de maneira saudável e segura para os jovens e adolescentes floridenses”, afirmou o prefeito.