MARIÁPOLIS: Município terá curso online Via Rápida com 20 vagas para assistente administrativo

Foram encerradas no dia 2 de maio, as inscrições para o curso online do Programa Estadual Via Rápida Emprego. Após cadastro, a Prefeitura de Mariápolis foi contemplada com o curso gratuito de Capacitação Profissional – Via Rápida.

A Prefeitura de Mariápolis, em parceria com o programa do Governo do Estado, realizou as inscrições dos interessados para o curso de assistente administrativo.

Foram disponibilizadas 20 vagas, entretanto, será o governo estadual que selecionará quem participará do curso profissional, onde cada bolsista receberá o valor de R$ 210,00 enquanto durar o curso profissional.

A previsão para início da turma é em 12 de maio, com carga horária de 60 horas.

O curso virtual de formação profissional será realizado online, utilizando a plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do telefone (18) 3586-1191.