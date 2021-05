OSVALDO CRUZ: Mudanças no trânsito na região dos bancos para recebimento do auxílio emergencial

O Departamento de Trânsito e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil fizeram uma alteração provisória no trânsito no centro de Osvaldo Cruz, que irá vigorar durante o período de recebimento do auxílio emergencial.

As alterações consistem em: impedimento de uma faixa de rolamento para montagem das tendas (a faixa de rolamento da direita para quem transita sentido estádio municipal à praça Lucas Nogueira Garcez); inversão da mão de direção, passando a ser sentido único da faixa de rolamento liberada somente para quem transita sentido do Estádio Municipal ao centro da cidade; redução da velocidade na avenida Brasil, entre o cruzamento das ruas Av. Presidente Roosevel e rua Kiefer para 10 km/h.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito de Osvaldo Cruz, as alterações foram iniciadas no dia 4 de maio e prosseguirão até o dia 22 de agosto, quando está previsto o encerramento do pagamento do auxílio emergencial.