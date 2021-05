Quatro pessoas morrem carbonizadas em acidente entre dois veículos

Quatro pessoas morreram na colisão entre dois veículos na madrugada deste domingo (9) na rodovia Raul Forchero Casasco (SP-429), em Penápolis. Como os corpos foram carbonizados, apenas uma das vítimas havia sido oficialmente identificada.





Trata-se de Anielle Casaroto Barreto Teruel, 30 anos, moradora no distrito de São Martinho D’Oeste, em Alto Alegre. Extraoficialmente outras duas vítimas seriam do sexo masculino, mas a identificação oficial ainda dependerá do IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, para onde os corpos foram encaminhados.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, após informação de um acidente de trânsito com vítimas no quilômetro 1,3 da estrada, equipe encontrou dois carros atravessados no meio da pista, não sendo possível verificar como seu deu o acidente. No local onde ocorreu a colisão uma das pistas tem duas faixas e é proibido ultrapassar.

Os veículos estavam em chamas e um caminhão-pipa foi usado para apagar o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros. Como os dois carros ficaram totalmente destruídos, inclusive suas placas de identificação, eles não foram identificados no boletim de ocorrência.