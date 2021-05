Três traficantes são presos com meio quilo de maconha

A Polícia Militar prendeu três homens em Inúbia Paulista com meio quilo de maconha na sexta-feira (7) em Inúbia Paulista.

Por volta das 20h30, durante patrulhamento pela Avenida da Indústria e Comércio, os policiais militares viram um Fiat/Palio.

Contra o condutor, a Polícia sabia que poderia ocorrer o transporte de droga para Inúbia Paulista e que esse suspeito praticava a revenda de entorpecentes.

Quando o grupo desembarcou num posto de combustíveis, dois homens, um de 21 e outro de 19 anos, foram abordados. Dentro do carro a Polícia localizou debaixo do passageiro uma sacola com quatro tabletes de maconha com 500g.

Questionados, os traficantes deram versões diferentes entre si e terminaram por confessar que a droga era dos três. O entorpecente foi comprado em Parapuã por R$500, depois foi escondido em um pasto, quando foram buscar para vender no fim de semana.

Com o trio a Polícia ainda encontrou um cigarro de maconha e R$20 em dinheiro com o primeiro investigado. Já com o indivíduo de 21 anos havia R$ 200 e um celular. Na porta do veiculo um outro cigarro de maconha. Com o indivíduo de 19 anos também foi encontrado um cigarro de maconha e um celular.

Todos foram presos. Os objetos, o entorpecente, o dinheiro e o veículo foram apreendidos.