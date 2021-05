FLÓRIDA: Prefeito cobra agilidade na finalização e entrega das 101 casas populares

O prefeito Wilson Fróio Júnior está buscando junto à Secretaria de Habitação do Governo do Estado e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), a finalização das 101 casas populares.

O novo conjunto habitacional está em construção no bairro Santa Lina, final da avenida XV de Novembro e a responsável pela execução das obras é a Construtora Leman, vencedora da licitação realizada pelo Governo do Estado.

Acontece que a execução das obras pela construtora tem ocorrido com vários impasses e paralisações, o que têm gerado o atraso no andamento e consequentemente na conclusão da obra que em fevereiro deste ano, estava com 90% das edificações de moradias concluída, faltando ainda alguns serviços de pintura e outros reparos.

O atraso por parte da empresa responsável pela obra, segundo a Prefeitura, está impossibilitando a entrega de parte das casas aos novos mutuários, o que estava previsto para ocorrer neste mês de maio. No local, já foram concluídos os serviços de implantação de rede de água e esgoto e a construção de uma estação elevatória.

Falta ainda a aplicação da camada asfáltica e iluminação pública. Por ter sido contratado pelo Governo do Estado, a Prefeitura não pode notificar a empresa, daí a razão de o prefeito buscar junto aos órgãos estaduais para resolver a situação.

“Estamos buscando junto aos órgãos competentes um andamento mais rápido desta obra tão esperada e sonhada pela população floridense. Vamos cobrar e buscar soluções para que seja concluído o mais breve possível”, afirmou o prefeito Fróio.