Corinthians passa pela Inter de Limeira e está nas semifinais do Paulistão

O Corinthians é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. Na tarde de hoje (11), o Timão bateu com autoridade a Inter de Limeira, por 4 a 1, com gols de Fagner, Raul Gustavo e Jemerson (duas vezes), e se garantiu mais uma vez entre as quatro melhores equipes do estadual.

Em casa, na Neo Química Arena, o Corinthians foi superior durante os 90 minutos do confronto. Os comandados de Mancini até poderiam ter construído um placar mais elástico, mas desperdiçaram boas chances no ataque. O gol da Inter de Limeira, anotado no segundo tempo, foi um dos raros lances de perigo criados pela equipe do interior.

Corinthians espera o adversário

Garantido nas semifinais, o Corinthians acompanha ao longo desta semana os outros três jogos da fase quartas de final do Campeonato Paulista (São Paulo x Ferroviária; Red Bull Bragantino x Palmeiras; Mirassol x Guarani) para conhecer seu próximo adversário. A próxima fase será disputada em jogo único e a definição respeita a ordem das campanhas no estadual (1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha; 2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha).

Lembrando: os hipotéticos pontos conquistados pelos resultados nas quartas de final são somados ao que os clubes acumularam durante a fase de grupos. E o que está definido, por ora, é que jogo do Timão acontece no domingo (16).