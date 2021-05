SALMOURÃO: Equipe de Saúde inicia reuniões de orientações em empresas e órgãos públicos

A Saúde de Salmourão através da vigilância em saúde, inicia uma nova etapa de trabalho no município com a junção da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Equipe de Monitoramento da Covid-19. Estão sendo realizadas reuniões de orientações técnicas nas empresas do setor público e privado, sendo iniciado com os seguintes setores: almoxarifado, supermercados, todas as escolas municipais, paço municipal e posteriormente outras empresas do município.

Nesses encontros são discutidas as medidas de precauções (uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, aglomeração etc), informando também a atual situação do município diante da Covid19 para ciência de todos.

Estiveram presentes a coordenadora da Visa Silvia, Gabriela (enfermeira da Vigilância Epidemiológica), Eloisa (enfermeira responsável pelo monitoramento da Covid-19) e Éder Castro (coordenador de enfermagem).