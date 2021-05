Estudo mostra CoronaVac eficaz em profissionais de saúde

Uma análise de profissionais de saúde da Indonésia que receberam a CoronaVac, vacina contra covid-19 do laboratório chinês Sinovac, mostrou que o imunizante é 98% eficaz na prevenção de mortes e 96% em evitar internações, disse uma autoridade do Ministério da Saúde do país.

O estudo preliminar foi feito com dados de profissionais de saúde da capital Jacarta que receberam a CoronaVac entre janeiro e março deste ano, disse o pesquisador que liderou o estudo e autoridade de saúde do país Pandji Dhewantara nesta quarta-feira.