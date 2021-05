Motos que haviam sido furtadas são recuperadas pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, recuperou, nesta quarta-feira (12), duas motocicletas que haviam sido furtadas na cidade de Junqueirópolis. Os casos ocorreram entre a noite de terça-feira (11) e madrugada de hoje (12).



Tão logo foi a Polícia Civil informada a respeito dos fatos, agentes do Setor de Investigação iniciaram diligencias, as quais resultaram na localização das duas motocicletas abandonadas em pontos diferente da cidade. Uma das motos encontrada estava com o farol danificado e sem placa de identificação.



Após os procedimentos de polícia judiciária, os veículos foram restituídos aos legítimos proprietários. As investigações continuam com o objetivo de identificar o possível autor ou autores dos furtos.



Denúncias anônimas e informações sobre casos de furto de veículo ou de outros delitos podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 e, ou pelo fone (18) 3842 1714, da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis. O sigilo e o anonimato são garantidos.