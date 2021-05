Palmeiras vence o Del Valle e garante vaga nas oitavas

O primeiro tempo foi de muita disputa, mas pouco futebol. Na única chegada, o Palmeiras marcou, com Raphael Veiga batendo pênalti. O panorama não mudou na etapa final, com o Del Valle dominando a posse, mas parando no sólido sistema defensivo do Palmeiras.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 12 pontos, na liderança isolada do grupo. Na sexta-feira, o time enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 19h30, pelas oitavas do Paulistão. O próximo compromisso do Alviverde pela Libertadores é contra o Defensa y Justicia, no Allianz Parque, na terça da semana que vem, às 19h15. Enquanto isso, o Del Valle estacionou nos quatro pontos, na terceira colocação.

O jogo

O primeiro tempo foi muito travado no Estádio Casa Blanca, com as duas equipes apresentando muitas dificuldades para criar. Na primeira chegada com maior perigo, apenas aos 42 minutos, o Palmeiras conseguiu abrir o placar. Luiz Adriano recebeu passe de Patrick de Paula, foi derrubado pelo goleiro, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga mandou no meio do gol para marcar.

O segundo tempo teve o mesmo cenário: Del Valle tinha a bola, enquanto o Palmeiras se defendia em um bloco baixo. O time equatoriano teve muita posse de bola, mas o paredão montado por Abel Ferreira conseguiu neutralizar a grande maioria das chegadas dos mandantes.

Em uma escapada do Verdão, Rony arrancou com a bola desde a intermediária, invadiu a área e finalizou para a defesa de Ramírez. Na sequência, o Del Valle teve uma falta na entrada da área. Pedro Vite bateu, e a bola passou muito perto do ângulo direito. De fora da área, Favarelli arrematou e exigiu boa defesa de Weverton. Tranquilo, o Alviverde segurou o resultado e carimbou a vaga na próxima fase da Libertadores.