Santos vence o Boca Juniors na estreia de Fernando Diniz

O Peixe chega a seis pontos, mesma pontuação do próprio Boca Juniors. O líder Barcelona-EQU, que perdeu para o The Strongest nesta terça, tem nove. Na próxima rodada, o Santos encara o time boliviano, terça-feira, na altitude de La Paz.

O jogo

O Santos começou o jogo com a posse de bola e o Boca Juniors esperando os contra-ataques. Em um deles, logo aos seis minutos, Pavón recebeu nas costas de Felipe Jonatan e cruzou, Tevez pegou de primeira, mas mandou por cima do gol de João Paulo.

O Peixe respondeu aos 12 minutos. Gabriel Pirani puxou contra-ataque e lançou Kaio Jorge. O atacante passou por um zagueiro e chutou da entrada da área, mas o goleiro Rossi fez boa defesa.

Depois do início mais acelerado, o ritmo do jogo desacelerou um pouco. O Boca, mais organizado, ficou mais tempo com a bola, mas não conseguiu criar muitas jogadas de perigo.

No final do primeiro tempo, o Peixe abriu o placar em uma linda jogada. Jean Mota tocou para Pará, que encontrou lindo passe para Kaio Jorge. O atacante cruzou rasteiro, Felipe Jonatan apareceu no segundo pau, cortou um marcador e tocou com tranquilidade no canto esquerdo de Rossi para abrir o placar.

O Santos poderia ter ampliado com menos de um minuto do segundo tempo. Kaio Jorge recebeu na área e tentou tirar Izquierdoz da jogada com um toque, mas o zagueiro do Boca meteu a mão na bola. Os jogadores do Peixe reclamaram muito, mas o árbitro Chrystian Ferreyra nada marcou. Não existe VAR na fase de grupos da Libertadores.

O erro do árbitro irritou o Santos e deixou o clima tenso. Com 25 minutos, ele errou ao dar cartão amarelo para Lucas Braga após falta de Kaio Jorge. Os dois bancos começaram a reclamar e Fernando Diniz e Miguel Angel Russo foram expulsos.

O Peixe cansou na reta final e o Boca Juniors partiu para a pressão em busca do empate, mas o Santos se superou fisicamente e conseguiu segurar a vitória.