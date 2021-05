Vice de Doria vai se filiar ao PSDB na sexta e atrapalha planos de Alckmin

O vice governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), confirmou sua filiação ao PSDB na sexta-feira. A migração para o ninho tucano abre caminho para que Garcia concorra à sucessão do governador João Doria (PSDB) no estado mais rico do país. O plano articulado por Doria pode levar o ex-governador Geraldo Alckmin a deixar o partido, já que ele pretende disputar mais uma eleição ao Palácio dos Bandeirantes.

Após a entrada de Garcia no ninho tucano, Doria pretende deixar o cargo para o vice-governador até abril do ano que vem. Ele planeja concorrer ao Palácio do Planalto , caso seja vencedor nas prévias do PSDB em outubro deste ano. A escolha do candidato tucano à Presidência da República deve ter no páreo também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite , e o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

O movimento feito por Doria para filiar Garcia enfrenta resistência de tucanos e do presidente do DEM, ACM Neto. Aliados de Alckmin, como o ex-deputado Pedro Tobias, seu principal interlocutor, alegam que Garcia não tem história na legenda, enquanto Alckmin é um de seus fundadores, além de ter recall de votos. Ele já foi governador do estado por quatro vezes e aparece bem colocado na última pesquisa XP/Ipesp, divulgada no mês passado.

A entrada de um novo nome do PSDB também causa incômodo até em aliados de Doria. Outros nomes também são cotados nos bastidores para a sucessão do governador. Entre eles, estão, por exemplo, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o titular da Casa Civil, Cauê Macris, e prefeitos do interior e do ABC paulista.