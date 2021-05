45% reprovam Governo Bolsonaro, apenas 24% aprovam, aponta Datafolha

O último levantamento do instituto Datafolha, divulgado nesta quarta-feira (12), informa que a aprovação do Governo Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais, atingindo 24%, pior patamar do mandato até hoje. A reprovação cresceu 1 ponto e ficou em 45%.

A pesquisa foi realizada entre a terça-feira, 11, e esta quarta, 12, com 2.071 entrevistas presenciais em 146 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento anterior do instituto havia sido feito em março.

Consideram o governo:

Ótimo/bom: 24% (eram 30%)

Regular: 30% (eram 24%)

Ruim/péssimo: 45% (eram 44%)

Não sabe: 1% (eram 2%)