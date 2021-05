Autoridades floridenses reivindicam verba ao deputado Motta

Em encontro com lideranças da região ocorrido na cidade de Tupã, o deputado federal Luiz Carlos Motta esteve presente para continuar com sua parceria com os municípios da Nova Alta Paulista.

Na oportunidade o prefeito Wilson Fróio Júnior, vice-prefeito Sidnei Gazola e o ex-vereador Welington Ghidini (Boi) estiveram presentes onde se reuniram com o deputado.

As autoridades floridenses apresentaram pedido de verba junto ao Governo Federal para o setor de Infraestrutura Urbana (asfalto e recape) e Saúde.

O deputado Luiz Carlos Motta garantiu que buscará viabilizar os recursos solicitados.