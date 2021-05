Brasil chega a 37,2 milhões de vacinados contra covid, 17,57% da população

Nesta quarta-feira (12), o Brasil chegou à marca de 37,2 milhões de vacinados contra a covid-19. Até o momento, 37.197.671 brasileiros receberam pelo menos uma dose de imunizante contra a doença, o que equivale a 17,57% da população nacional. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte, baseados nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Nas últimas 24 horas, a primeira dose de vacina foi aplicada em 695.475 pessoas. Outras 278.294 receberam a segunda dose no mesmo período.

No total, 18.658.972 brasileiros receberam as duas doses de vacina, conforme a recomendação dos laboratórios responsáveis pela produção da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech. O número corresponde a apenas 8,81% da população do país.

Proporcionalmente, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul são os estados que mais aplicaram a primeira dose de imunizante em sua população: 22,63% dos habitantes locais.

O estado de São Paulo permanece à frente entre aqueles que, em termos percentuais, mais aplicaram a segunda dose: 10,71% de sua população.