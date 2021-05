Casal de idosos é amarrado e amordaçado por ladrões armados durante roubo

Um casal de idosos foi amarrado e amordaçado por quatro ladrões armados durante um roubo a uma casa em Gabriel Monteiro (SP), na manhã desta quarta-feira (12).

De acordo com as informações da polícia, o casal foi abordado pelo grupo quando a mulher abriu a porta da casa para colocar o lixo na rua.

Os criminosos amarraram e amordaçaram os idosos e, em seguida fugiram com a caminhonete do casal, joias, aparelhos de televisão, dinheiro e uma carabina calibre 38 que é de propriedade do homem, policial da reserva.

A polícia foi acionada e, horas depois, o veículo foi encontrado queimado e abandonado em uma área de mata da região Leste de Araçatuba.