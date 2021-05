Deputado Bragato é reeleito presidente da CCJR na Alesp

O deputado Mauro Bragato foi reeleito, por unanimidade, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o próximo biênio. A mesa do colegiado foi definida em eleição na sessão especial realizada nesta quinta-feira, 13/5.

A CCJR é considerada uma das comissões mais importantes da Assembleia paulista. Ela é responsável pela elaboração do parecer inicial de um projeto encaminhado à Assembleia Legislativa e analisa a constitucionalidade, legalidade e juridicidade de uma proposta ou iniciativa.

Bragato agradeceu a reeleição e destacou que as ações no primeiro biênio da comissão foram bem-sucedidas. Tivemos apoio dos deputados”, afirmou. O parlamentar enfatizou ainda a necessidade de modernizar as ações da comissão, para dar mais celeridade aos processos em tramitação. A primeira reunião para falar sobre o tema será na próxima semana, segundo ele.

O deputado Heni Ozi Cukier foi eleito vice-presidente da comissão Participaram da eleição todos os membros efetivos da comissão: as deputadas Janaina Paschoal e Marta Costa, e os deputados Frederico d’Avila, Emidio de Souza, Paulo Fiorilo, Carlos Cezar, Marcos Zerbini, Mauro Bragato, Daniel Soares, Thiago Auricchio, Wellington Moura, Heni Ozi Cukier e Delegado Olim.