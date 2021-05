Floridense morre em decorrência de complicações da Covid-19

Faleceu na manhã desta quinta-feira (13) vítima de complicações da COVID-19, a floridense Maria Aparecida Prando Andriotti.

Ela estava em tratamento e já havia vencido a doença, mas seu quadro se agravou e infelizmente veio a óbito.

Segundo a família, o sepultamento está marcado para as 15h no cemitério municipal. Não haverá velório.

HOMENAGEM DA FAMÍLIA

Compreender os propósitos de Deus muitas vezes pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando a dor e a tristeza bate a nossa porta e perdemos uma pessoa muito querida. Lágrimas passam pelos nossos olhos e o vazio da saudade já nos consome e aumenta o nosso sofrimento. Hoje nos despedimos da nossa Cidinha, Maria Aparecida Prando Andriotti, filha, esposa, mãe, nora, cunhada e amiga. Uma pessoa que deixou em nossos corações uma marca de amor, de dedicação, de carinho e atenção, com cada um que fazia parte da sua vida. Então dedicaremos este dia e todos os outros que virão a relembrar os bons momentos que foram compartilhados com ela. Vai com Deus Cidinha que Jesus e Maria a ampare no céu, e nos dê o conforto até o nosso encontro um dia com certeza.