Polícia Civil conclui inquérito e indicia por feminicídio homem que matou mulher a facadas

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, concluiu nesta quarta-feira (12), o inquérito policial que apurou as circunstâncias do feminicídio ocorrido, no último dia 3 de maio. A vítima uma mulher, de 49 anos, era esposa do acusado.



Na ocasião, alegando estar sendo traído pela esposa, um homem, de 41 anos, assassinou sua companheira com golpes de faca, durante a madrugada. Em seguida ele pegou seus filhos de 8 e 13 anos e após deixá-los na casa de parentes, se evadiu.



No final daquela mesma manhã o suspeito foi preso por policias civis da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis e autuado em flagrante por feminicídio. No decorrer dos trabalhos investigativos, a Polícia Civil apurou através da análise de dados que não ficou demonstrado nenhuma relação extraconjugal por parte da vítima. Verificou-se ainda que a vítima tentou se defender das agressões do autor, motivo pelo qual apresentava lesões de defesa em seus braços.



A alegação do acusado de que a vítima tentou atacá-lo com uma faca também não ficou evidenciada nos laudos periciais.





Com o encerramento das investigações, o inquérito foi remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. O homem, que já se encontra preso preventivamente, continuará à disposição da Justiça e, caso ocorra a condenação, poderá ser passível a pena de até 30 anos de reclusão.