FLÓRIDA: Prefeitura constrói mais uma linha de tubo em estrada rural

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista tem buscado executar reparos em pontos e problemas nas estradas rurais, buscando garantir o tráfego de veículos e o escoamento da produção agrícola com maior segurança e conforto.

Desta forma, desde o começo do ano foram recuperadas e reconstruídas mais de cinco pontes de madeira na zona rural.

Agora a Prefeitura Municipal através do setor de Obras e Serviços acaba de concluir a implantação de uma linha de tubos na estrada do Quebra Coco. No local, sempre ocorrem problemas – principalmente quando chove – e desta forma a linha de tubo garante o escoamento das águas e conserva a estrada rural em boas condições.

O prefeito Fróio e o vice Nei Gazola estiveram conferindo os trabalhos realizados na estrada do Quebra Coco.